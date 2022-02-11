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Evlilik ve Düğün Fuarı 18 Şubat'ta başlıyor

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Evlilik ve Düğün Fuarı 18 Şubat'ta başlıyor

“Wedding Cyprus 2022” “10. Evlilik ve Düğün Hazırlıkları Fuarı”, 18 Şubat’ta Demirhan’daki 1001 Airport Mall & Fuar alanı açılıyor. Fuar, 18-20 Şubat tarihleri arasında ziyarete açık olacak.

Unifex Fuarcılık’tan yapılan açıklamaya göre, fuarda, yerli ve sektör profesyonelleri ağırlanacak.

Fuarda, sadece düğün gününe yönelik firmalar değil, ev hazırlığı sürecinde ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarıyla yeni firmalar da ziyaretçilerle buluşturulacak.

3 gün sürecek fuar hakkında bilgi almak için 0548 830 3000 numaralı telefon ve [email protected] adresine ulaşılabileceği bildirildi.

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