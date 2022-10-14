Evkaf İyilik Gönüllüleri, çevre temizliğine devam ediyor

Düzenli olarak çevreye katkı sağlayan iyilik gönüllüleri dün Alsancak Belediyesi ortaklığında büyük bir çevre temizliğine daha vesile oldu.
Çeşitli kuruluşların ortaklığında düzenli olarak sürdürülen çevre temizliği günden güne genişleyen kadrosuyla daha fazla alana katkı sağlıyor.
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