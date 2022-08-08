Evkaf İyilik Gönüllüleri aşure dağıttı

Evkaf İyilik Gönüllüleri çarşıda aşure dağıtarak herkesin Aşure Gününü tebrik etti.
Lefkoşa, Girne, Mağusa ve Güzelyurt iyilik gönüllüsü gençler evlere ve dükkanlara aşure dağıttı.
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