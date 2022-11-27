Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nin topladığı çöp miktarı şaşkınlık yarattı

Her hafta yeni bir alanda çevre temizliği gerçekleştiren Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri, bu hafta da Lapta Kıyı Şeridi’nde yer alan Antik Lambusa Kenti, Ahiropietos Manastırı ve Evlambios Şapeli’nin bulunduğu bölgelerin çevresinde temizlik faaliyetini gerçekleştirdi.Çevre temizliği sonucunda ortaya çıkan çöp miktarı üzücü bir şekilde şaşkınlık yarattı.