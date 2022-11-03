banner875
banner815
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
“Ödediğimiz seyrüsefer ücretlerinin karşılığı bu mu?”
11 0
Kıb-Tek uyardı
Kıb-Tek uyardı
22 0
 
Scooterliler kurallara uymalı
Scooterliler kurallara uymalı
9 0
35 0
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
Sanayi bölgelerinde çevre düzeni şart
21 0
23 0
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
Bu gıdalar stres seviyesini azaltıyor
24 0
banner878

Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği

banner476

banner825
Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği
Her hafta düzenli olarak çevre temizliği yapan, hayvan barınaklarına yardım ziyaretleri gerçekleştiren ve ihtiyaçlı ailelere katkı sağlayıp onların yanında bulunan Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri yine Oya Kutsal Başkanlığında güzel bir dayanışmaya imza attı.
SOS Gençlik Evi’ne ihtiyaç duydukları malzemeleri bağışlayarak gıda yardımında bulunan Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri iyilik faaliyetlerine her hafta bir yenisini ekliyor.
 
banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.