Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri’nden dayanışma örneği

Her hafta düzenli olarak çevre temizliği yapan, hayvan barınaklarına yardım ziyaretleri gerçekleştiren ve ihtiyaçlı ailelere katkı sağlayıp onların yanında bulunan Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri yine Oya Kutsal Başkanlığında güzel bir dayanışmaya imza attı.

SOS Gençlik Evi’ne ihtiyaç duydukları malzemeleri bağışlayarak gıda yardımında bulunan Evkaf Girne İyilik Gönüllüleri iyilik faaliyetlerine her hafta bir yenisini ekliyor.

