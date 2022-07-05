İskan Bakanlığı’nda yıllarca görev yapan isimler, yemekli toplantıda buluştu. Nostalji yolculuğunun yaşandığı etkinlikte, eski günler yad edildi, özlem giderildi

İskan Bakanlığı ve İskan Müdürlüğünde görev yapıp emekliye ayrılan personel, uzun bir aradan sonra yemekli toplantıda buluştu.Samimi bir ortamda geçen etkinlikte nostalji yaşandı, eski günler yad edildi, katılımcılar özlem giderdi.Anıların canlandığı etkinlikte muhabbet hiç dinmedi, keyifli saatler geçirildi.Toplantıya eski İskan Bakanlarından Hakkı Atun, İskan eski Müdürlerinden Talay Ayhun, Kamil Kayral ve Şube Amirliği görevini yapan kişiler ile İskan Bakanlığı’na çok sayıda emek veren emekli memurlar katıldı.Etkinlikte konuşma yapan Hakkı Atun, İskan Bakanlığının kuruluşundan itibaren İskan olayını çok zor şartlar altında ve özverili çalışmaları ile gerçekleştiren tüm iskan çalışanlarına teşekkür etti.Atun, o dönemdeki birlik ve beraberlik içindeki çalışma ortamının şimdilerde kalmadığına dikkat çekti ve böyle bir toplantıyı organize edenleri tebrik etti.