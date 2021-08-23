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Esentepe’den çevre kirliliğine dikkat çekecekler

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Esentepe’den çevre kirliliğine dikkat çekecekler

Esentepe Belediyesi, Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği ile Esentepe Avcılık Atıcılık Derneği işbirliğinde düzenlenen ve Teknecik Elektrik Santrali'nin yarattığı çevre sorununa dikkat çekilecek “Nefes Alamıyorum” isimli etkinlik, bu akşam Esentepe’de köy meydanında gerçekleşecek.

Doğa için, insan sağlığı için gelecekte sağlıklı bir nesil için çözüm üretme noktasında bu akşam Esentepe köy meydanında saat 20:00’da gerçekleşecek olan etkinliğe, Biyolog Hasan Sarpten, Yer Bilimleri Mühendisi Oğuz Vadili ve Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu’nun konuşmacı olarak katkı sağlacak.

Esentepe Temiz Çevre ve Tanıtma Derneği, “Teknecik Elektrik Santrali’nin ülkemizdeki elektrik enerjisi ihtiyacı noktasında hayati bir önemi vardır. Faydalarını inkar etmiyoruz. Fakat sizce de zararlarını artık konuşmamızın vakti gelmedi mi?”açıklaması ile tüm duyarlı insanların etkinliğe katılım göstermesi çağrısında bulundu.
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