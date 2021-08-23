Esentepe’den çevre kirliliğine dikkat çekecekler

Doğa için, insan sağlığı için gelecekte sağlıklı bir nesil için çözüm üretme noktasında bu akşam Esentepe köy meydanında saat 20:00’da gerçekleşecek olan etkinliğe, Biyolog Hasan Sarpten, Yer Bilimleri Mühendisi Oğuz Vadili ve Elektrik Mühendisi Yusuf Avcıoğlu’nun konuşmacı olarak katkı sağlacak.