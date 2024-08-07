Erenköy ve Gazze Şehitleri için Mevlit Programı gerçekleştirilecek

8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. Yıldönümü münasebetiyle Erenköy şehitlerimiz ve Gazze’deki şehitlerimiz adına 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 12:30’da 6 ilçede mevlit programı düzenlenecek.
Mevlit Programının Gerçekleşeceği Camii İsimleri şöyle:
- Lefkoşa Hz. Ebubekir Camii
- Girne Nurettin Ersin Paşa Camii
- Mağusa Fazıl Polat Paşa Camii
- İskele Merkez Camii
- Güzelyurt Fatih Camii
- Lefke Gemikonağı Camii
Tüm halkımız davetlidir.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.