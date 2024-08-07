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Erenköy ve Gazze Şehitleri için Mevlit Programı gerçekleştirilecek

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Erenköy ve Gazze Şehitleri için Mevlit Programı gerçekleştirilecek
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8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. Yıldönümü münasebetiyle Erenköy şehitlerimiz ve Gazze’deki şehitlerimiz adına 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 12:30’da 6 ilçede mevlit programı düzenlenecek.
Mevlit Programının Gerçekleşeceği Camii İsimleri şöyle:
- Lefkoşa Hz. Ebubekir Camii
- Girne Nurettin Ersin Paşa Camii
- Mağusa Fazıl Polat Paşa Camii
- İskele Merkez Camii
- Güzelyurt Fatih Camii
- Lefke Gemikonağı Camii
Tüm halkımız davetlidir.
 
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