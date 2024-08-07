Erenköy ve Gazze Şehitleri için Mevlit Programı gerçekleştirilecek

8 Ağustos Şanlı Erenköy Direnişi’nin 60. Yıldönümü münasebetiyle Erenköy şehitlerimiz ve Gazze’deki şehitlerimiz adına 9 Ağustos 2024 Cuma günü saat 12:30’da 6 ilçede mevlit programı düzenlenecek.

Mevlit Programının Gerçekleşeceği Camii İsimleri şöyle:

- Lefkoşa Hz. Ebubekir Camii

- Girne Nurettin Ersin Paşa Camii

- Mağusa Fazıl Polat Paşa Camii

- İskele Merkez Camii

- Güzelyurt Fatih Camii

- Lefke Gemikonağı Camii

Tüm halkımız davetlidir.

