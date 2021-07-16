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Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaret programı belli oldu

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Erdoğan'ın KKTC'yi ziyaret programı belli oldu
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki heyetin, 20 Temmuz kutlamaları kapsamında KKTC’ye gerçekleştireceği ziyaretin programına Kıbrıs Postası ulaştı. Programda, aralarında yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın temel atma töreni ile Kapalı Maraş’a Vakıflar Camii ve Millet Bahçesi açılışlarının olacağı “toplu açılışlar listesi” bulunuyor.
Programa göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve heyetini taşıyan uçakların 19 Temmuz Pazartesi günü, saat 15.00’de Ercan’a inmesi bekleniyor. Program, Erdoğan’ın “müjde vereceğim” dediği, CTP ve TDP’nin katılmayacaklarını açıkladıkları, saat 16.00’daki Meclis Genel Kurulu toplantısı ile devam edecek. Program daha sonra sırasıyla; 17.00’de Cumhurbaşkanlığı’nda toplantı, 17.30’da Lefkoşa’daki Büyükhan’da ‘gençlerle buluşma’ etkinliği, 19.30’da Anadolu Ateşi’nin Atatürk Spor Salonu’nda düzenleyeceği gösteri ile sürecek. Saat 20.50’de ise, Erdoğan ile Tatar’ın başlama vuruşunu yapacakları “Şöhretler Karması Futbol Maçı”nın gerçekleşmesi bekleniyor. Erdoğan ve heyetinin 19 Temmuz’daki programı, saat 22.30’da başlayacak “Şafak Nöbeti” ile sona erecek.
20 Temmuz’da ise saat 06.00’da, Hala Sultan Camii’nde bayram namazı kılacak olan Erdoğan ve beraberindekilerin, saat 08.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törene, 09.00’da ise Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki törene katılmaları bekleniyor.
Saatler 13.30’u gösterdiğinde ise Erdoğan ve beraberindekilerin, Concorde Otel’de toplu açılışlar gerçekleştirmesi bekleniyor. Aralarında, yeni Saray’ın temel atma töreni ile Kapalı Maraş’a Vakıflar Camii ve Millet Bahçesi açılışlarının olacağı “toplu açılışlar listesi” şöyle: Metehan’daki Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi temel atma töreni Kuzey Çevre Yolu açılışı E - Devlet temel atma töreni Alsancak’taki müze – gemi açılış töreni Kapalı Maraş’taki Vakıflar Camii ile Millet Bahçesi açılış törenleri
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