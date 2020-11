Erdoğan açıkladı: Maraş’a ağaçlandırma yapılıyor

Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’la video konferansta görüşme yaptı. Erdoğan, "Sayın Tatar; hafta sonunda sizlerle olacağız. Piknik yapacağımız alanda ağaçlandırmaların yapıldığını öğrendik. Piknik alanının o güzelliğini sizlerle yaşayacağız." dedi

Türkiye’de Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerleşkesi’nde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes Programı” etkinliği yapıldı.Türkiye’de geçen yıl düzenlenen etkinliğin kapsamı bu yıl genişletilerek proje, KKTC dahil olmak üzere, 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla global bir ölçekte icra edildi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın himayelerinde, ‘11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı’ etkinlikleri çerçevesinde, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde “Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes” temasıyla fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi.Cumhurbaşkanı Tatar, Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde geçtiğimiz Mayıs ayında çıkan yangında yanan sahaya katılımcılarla ve öğrencilerle birlikte 3 bin adet harnup ve zeytin fidanı dikti.Proje sonunda bölgeye 300 bin fidan dikilmesi hedefleniyor.Fidan dikimi öncesi video konferansla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Anavatan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yangında yitirilen ağaçların rehabilitasyonu ve yeniden yeşillendirme faaliyetlerine yönelik verdiği maddi ve manevi destekleri nedeniyle teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda Kıbrıslı Türklerin yanında olduğunu ifade etti.Türkiye’den video konferans aracılığıyla bağlantı kurularak Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajlarının da alındığı etkinlikte, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin yardımlarının öneminin altını çizerek şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, her koşulda KKTC ve Kıbrıs Türk halkına yapmakta olduğu yardımların devam edeceğini ifade etmiştir. Kendilerine buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de her zaman bu çalışmalar içerisinde her türlü desteği kendi ekibiyle birlikte vermektedir.”Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da video konferans aracılığıyla Tatar’a yaptığı konuşmada Türkiye’de yürütülen ağaçlandırma ve çevre çalışmalarına dikkat çekerek çevre çalışmalarının ve ağaçlandırma faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.“Ülkemizde tüm bu adımları atarken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimize de gereken her türlü desteği veriyoruz. Helikopterden ağır iş makinelerine, teknik eğitimden yangın müdahale araçlarına kadar her alanda Kıbrıs Türklerine yardımcı oluyoruz” diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha yeşil, daha müreffeh bir ülke idealiyle çıktıkları bu yolda sahte çevrecilere aldırmadan çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Rabb'imizin bize emaneti olan tabiata yeşiliyle, canlılarıyla, şehirleriyle, tarihi ve doğal güzellikleriyle sahip çıkmayı sürdüreceğiz" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaçlandırma kampanyası dolayısıyla bu kampanyayı her yıl Türkiye'de ve kardeş ülkelerde devam ettireceklerini, ‘Geleceğe nefes, dünyaya nefes’ olacaklarını söyledi.KKTC'de Mayıs ayında meydana gelen orman yangınının kendilerini derinden üzdüğünü anlatan Erdoğan, "Şu anda ağaçlandırma faaliyetleri KKTC'de devam ediyor. Sayın Tatar; hafta sonunda sizlerle olacağız. Piknik yapacağımız alanda ağaçlandırmaların yapıldığını öğrendik. Piknik alanının o güzelliğini sizlerle yaşayacağız." dedi.Türkiye’de KKTC dahil olmak üzere, 30 ülkenin eş zamanlı katılımıyla fidan dikimi yapıldı. Tatar, Tepebaşı’nda yapılan etkinliğe katıldıTatar ve Erdoğan, video konferansta görüşme yaptı