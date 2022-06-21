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Ercan Havalimanı'nda Thalassaemia hastaları yararına “Kan Bağışı Kampanyası” düzenleniyor

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Ercan Havalimanı'nda Thalassaemia hastaları yararına “Kan Bağışı Kampanyası” düzenleniyor
T&T Havalimanı İşletmeciliği, Thalassaemia hastaları yararına kan bağışı kampanyası düzenliyor
İşletmeden yapılan açıklamada, kan bağışı etkinliğinin cuma günü 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Ercan Havalimanı Terminali'nde, 16.00 ile 20.00 arasında ise yeni terminal şantiyesinde yer alacağı belirtildi.
T&T Ercan Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M.Serhat Özçelik, her sağlıklı bireyin kan bağışında bulunması ve hayat kurtarması gerektiğine inandıklarını, Thalassaemia hastalarının sürekli kana ihtiyacı olduğu bilinci içerisinde olduklarını belirtti.
 
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