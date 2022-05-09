''Engelimle Değil, Yeteneğimle Varım'' etkinliği düzenleniyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Sosyal Hizmetler Dairesi, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Güneşköy, Girne ve Mağusa 18 Yaş Üstü Rehabilitasyon Merkezi’ne devam eden özel gereksinimli gençlerin ve engelli sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla ''Engelimle Değil, Yeteneğimle Varım'' etkinliği düzenleyecek.

Bakanlık açıklamasına göre etkinlik kapsamında 11 Mayıs Çarşamba günü, Lefkoşa Sarayönü Meydanı’nda saat 10.00'da ''Engelsiz Adımlar Korteji'' yapılacak.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezlerine devam eden gençler, yürüyüşün ardından saat 10.30’da Kumarcılar Hanı’nda, '' Engelsiz Yetenekler'' adlı etkinlikle; yıl boyunca merkezlerde yaptıkları ürünleri sergileyecek, dans ve müzik gösterisi yapacak.