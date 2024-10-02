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Eko Gün için geri sayım başladı

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KKTC’nin “ilk eko gün” etkinliği olarak nitelendirilen ve bu yıl 25’incisi yapılacak Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" etkinliği, 13 Ekim Pazar günü Büyükkonuk köy meydanında ziyaretçilerini ağırlamayı bekliyor

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Eko Gün için geri sayım başladı
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"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" etkinliği 13 Ekim Pazar günü Büyükkonuk köy meydanında gerçekleştirilecek.

“Hade Büyükkonuk’a” sloganıyla, sabah saat 10.30’dan akşam 18.30’a kadar devam edecek eko günde, Aytaç Çağın'dan keman dinletisi, Mehmetçik Büyükkonuk Belediyesi Halk Dansları Ekibi, Karpaz Kızları gösterisi, Mehmetçik Kültür ve Dayanışma Derneği, HASDER, FOGEM, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi ekiplerinin halk dansları gösterilerinin yanında Ferdi Usbahalı, Osman Özcömert ve Murat Çığ konserleri de yer alacak.

Dün sabah Belediyeleri Birliği’nde eko gün hakkında düzenlenen basın toplantısında konuşan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, “Lezzet Sokağı” ve “Kıbrıs Oyunları Sokağının” da ziyaretçilerle buluşacağını belirterek, sıcak yemek ve içeceklerin sunulacağını, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel Kıbrıs oyunlarından oluşan çocuk oyunlarının çocuklara öğretileceğini söyledi.

Tuğlu, Eko Gün'de satışa sunulacak yiyecek ve içeceklerin gıda mühendislerinin denetiminden geçirildiğini vurgulayarak ayrıca gün boyunca satışı yapılacak ürünlerin de gıda mühendisleri tarafından denetleneceğini aktardı.

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