banner875
banner885
İsveç Başbakanı Kristersson:
İsveç Başbakanı Kristersson: "Provokatörler, İsveç'in NATO üyeliğini engellemeye çalışıyor"
2 0
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
upa’da 2. Tur kuraları Cuma günü çekilecek
7 0
 
Araştırma:
Araştırma: "Dünya iç çekirdeği durdu, ters yönde dönüyor olabilir"
9 0
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
Beyaz Saray: İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılması son derece saygısızca bir eylem
18 0
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
Badmintoncular Brian Hughes anısına oynadı
26 0
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
“Vatandaş sadece seçim zamanı hatırlanıyor”
8 0
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
Sütte bir sonraki düzenleme altı ay sonra
16 0
banner878

Duygu dolu bir gün yaşandı

banner476

Merit Lefkoşa Hotel, 13 yıllık emektarını sevgiyle uğurladı

banner825
Duygu dolu bir gün yaşandı
Merit International Hotels & Resorts bünyesinde 22’inci, Merit Lefkoşa Hotel’de ise 13’üncü hizmet yılını doldurarak emekli olan Merit Lefkoşa Hotel Teknik müdür yardımcısı Ahmet Köse’ye bir veda yemeği düzenlendi.
Merit Lefkoşa Hotel yöneticileri ve Teknik servis personelinin katıldığı veda yemeğinde, Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü Mine Gürses, birlikte çalışmış oldukları yıllar boyunca verdiği özverili çalışmaları, dürüstlüğü, beyefendi kişiliği ve çok değerli emekleri için Ahmet Köse’ye teşekkür ederek, emeklilik yılları içerisinde ailesi ve sevdikleri ile birlikte sağlıklı ve mutlu yıllar diledi.
Duygulu anlar yaşanan yemekte; Ahmet Köse “Merit Lefkoşa çatısı altında her zaman aile sıcaklığı ile çalıştım. Bu süreçte çocuklarımı okuttum evlendirdim. Şimdi memleketime dönüyorum. Başta Net Holding Yönetim Kurulu Başkanımız Besim Tibuk’a ve Genel Müdürümüz Mine Gürses’e bizlere böyle güzel ve değerli bir çalışma ortamı imkanı sundukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.
Aynı zamanda doğum günü olan Ahmet Köse’nin doğum günü pastası kesilirken, teşekkür plaketi ve anı hediyeleri takdim edildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.