Dünya Sulak Alan Günü nedeniyle Ayluğa Göleti’nde etkinlik düzenledi

Gazimağusa’da bazı çevre grupları ve sivil toplum örgütleri, Dünya Sulak Alan Günü dolayısıyla Ayluğa Göleti’nde (Çanakkale Göleti) bir etkinlik düzenledi.

Verilen bilgiye göre, Karpaz Dostları Derneği ,Peyzaj Mimarları Odası, Bağımsız Gençlik Derneği , Toplumsal Varoluş Derneği , Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu ve Her Daim Doğa Dostları Grubu tarafından ortak düzenlenen etkinlik Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzmanı Dr. Asuman Korukoğlu’nun sunumu ile başladı.

Çevre uzmanı Asuman Korukoğlu, sulak alanların önemi ve sürdürülebilir bir dünya için gerekliliği hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinliği düzenleyen altı Sivil Toplum Örgütü (STÖ), yaptıkları ortak açıklamada, Ayluğa Göleti’ni ilgilendiren bazı konularda fikir birliğine vardıklarını da açıklayarak, “göletin hemen yanı başından geçirilmesi düşünülen yolun göleti korumayı zorlaştıracağı ve göletten yaklaşık 100 metre uzaklıktaki var olan yolun kullanılması için gerekli girişimlerin yapılması konusunda görüş birliğine vardıklarını” belirtti.

Etkinlikte, sulak alan katılımcılar tarafından gözlemlendi.