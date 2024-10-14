Duman, Girne’yi duman etti

Türk rock müziğinin efsane grubu Duman, Girne Arkın Group Fest 24’ün final gecesinde sahne aldı, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı

Girne Arkın Group Fest 24, Duman grubunun büyük ilgi gören kapanış konseriyle sona erdi.

Girne Amfi Tiyatro'da geçtiğimiz Cuma akşamı sahne alan Duman, performansıyla binlerce müzikseveri coşturdu ve festivalin son gecesine damgasını vurdu.

Grubun sevilen parçaları, ‘Senden Daha Güzel,’ ‘Kufi,’ ‘Elleri Ellerime,’ ve ‘Her Şeyi Yak’ dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatırken, Girne'nin tarihi atmosferinde müzikle dolu bir akşam yaşandı.

Konserden hemen önce, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’un, festivalin Ana Sponsoru olan Merit International ve Konaklama Sponsoru olan Merit Park’a verdikleri desteklerden dolayı Merit Sosyal İşler Koordinatörü Mine Gürses ve Koordinatör Yardımcısı Devrim Metin'e plaket sundu.

Verilen plaketler, festivale emeği geçenlere duyulan minnetin bir göstergesi olarak geceye ayrı bir anlam kattı.

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