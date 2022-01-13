Dr.Küçük'ün anısı Hamitköy ve Akçay'da yaşatılacak

Dr. Fazıl Küçük Vakfı, yarın Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'nda Dr. Küçük Büstü’nün; Cumartesi günü ise Akçay’da Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılacağını açıkladı.
Dr. Fazıl Küçük Vakfı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dr. Fazıl Küçük Vakfı’nın Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı iş birliğiyle yaptırılan Hamitköy Dr. Fazıl Küçük İlkokulu'ndaki Dr. Küçük Büstü’nün yarın 08.30’da açılacağı kaydedildi.
Vakıf, cumartesi günü saat 15.00’te ise Akçay Muhtarlığı ile vakfın birlikte düzenlediği Dr. Fazıl Küçük Eğitim Evi ve Kütüphanesi’nin açılacağını duyurdu.
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