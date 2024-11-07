banner913
banner932
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
Yarın Lapta-Alsancak civarında elektrik kesintisi...
18 0
Hediyede KKTC unutulmadı
Hediyede KKTC unutulmadı
18 0
 
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
Erdoğan'dan KKTC için ‘tam üyelik’ çağrısı
17 0
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
“Bahsedilen 3 oy yasaya ters düşüyor”
19 0
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
“Eğitim Bakanlığı şiddete kayıtsız”
20 0
Londra'da tanıtım atağı
Londra'da tanıtım atağı
39 0
8 mi 9 mu kavgası
8 mi 9 mu kavgası
32 0
banner1059

Dr. Zerrin Akalın Parkı’nda fidan dikildi

banner1020

banner1045
Dr. Zerrin Akalın Parkı’nda fidan dikildi
banner971
Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Böbrek ve Diyaliz Hastaları Dayanışma Derneği iş birliğiyle Lefkoşa Ortaköy Bölgesi’ndeki “Dr. Zerrin Akalın Parkı'nda fidan dikimi yapıldı.
 
LTB'den verilen bilgiye göre, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası’nda farkındalığı artırmak amacı ile LTB organizasyonunda Diyaliz ve Böbrek Hastaları Derneği’nin katkıları ile gerçekleşen etkinliğe LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile dernek üyeleri katıldı.
 

2015 yılında vefat eden Böbrek ve Diyaliz Hastaları Dayanışma Derneği Eski Başkanı Dr. Zerrin Akalın’ın adının verildiği parkta gerçekleşen etkinlikte, kadavra ve canlıdan yapılan nakiller ile hayata tutunan 66 nakil hastasını temsilen dikilen fidanlarla organ bağışının önemi vurgulandı. 

Etkinlikte organ bağışının toplumsal sorumluluk ve organ bekleyen hastalar için umut olduğu bir kez daha hatırlatıldı.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.