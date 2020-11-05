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“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”

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Ortaokullar arası Şiir Yazma Yarışması’nda ikincilik kazanan Kerem Türkay, Dr. Küçük’ü her zaman kalbinde yaşatacağını dile getirdi

“Dr. Küçük’ü her zaman kalbimde yaşatacağım”
Özgürlük mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük’ü anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl yapılan Ortaokullar ve Liselerarası ‘Kompozisyon ve Şiir” Yazma yarışmasında dereceye giren öğrencilerden olan Türk Maarif Koleji öğrencisi Kerem Türkay da ödülünü aldı.
Ortaokullar arası Şiir Yazma Yarışması’nda ikincilik kazanan Kerem Türkay, ayak bileğini kırmasından dolayı ödülünü almaya gelememesi nedeniyle üzüntülü olduğunu bildirmişti.
Ayağının iyileşmesi sonrasında önceki gün Dr. Fazıl Küçük Müzesi’ne gelen Kerem Türkay ve TMK öğretmenleri burada Dr. Fazıl Küçük Vakfı mütevelli heyeti başkanı Mehmet Küçük’ün elinden anı parası ile diğer ödüllerini aldı.
Şiir yarışması 2.si olan Kerem Türkay, bu ödülü almaktan gurur duyduğunu belirterek, Dr. Küçük’ü her zaman kalbinde yaşatacağını dile getirdi.

 
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