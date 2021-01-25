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Dr. Fazıl Küçük Hareketi yeni başkanı Alihan Çakır

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Dr. Fazıl Küçük Hareketi yeni başkanı Alihan Çakır
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 Dr. Fazıl Küçük Hareketi 3. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Tek adaylı gerçekleştirilen seçimde, kurucu başkan Mustafa Çaluda görevi Alihan Çakır’a devretti.

Dernekten verilen bilgiye göre, konuşmaların ardından dernek başkanı, yönetim kurulu, denetleme ve disiplin kurulu seçimlerine geçildi. Yönetim Kurulu tek liste olduğu için üyeler tarafından seçimsiz onaylandı.

Yönetim Kurulu “Hayriye Keyfli, Engin Seven, Samet Keskin, Erhat Şenkol ve yedek üye Mesut Çelikden”, Disiplin Kurulu “Nafiye Aslantürk, Ali Tutuş, Berkan Keleş”, Denetleme Kurulu “Sinan Çakır, Emrecan Karadaş, Eren Çağlayan” isimlerinden oluştu.

Mustafa Çaluda, genel kurulda dernek yönetimi kararı ile fahri üyeliğe getirildi.

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