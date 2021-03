Down Sendromuna farkındalık yarattılar

Arı Kovanı Kreş ve Anaokulunda eğitim öğretim faaliyetleri sağlık tedbirleri içerisinde sürerken, sosyal etkinlikler de yapılıyor.21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle, Arı Kovanı Kreş ve Anaokulu öğretmen ve öğrencileri, okula rengarenk çoraplarla giderek, çeşitli etkinlikler yaptılar.Down Sendromluların +1 kromozomuna dikkat çekmek için +1 yazılı pankartlar hazırlayan okulda, çocuklara Down Sendromu ve Down Sendromluların durumu öğretildi.