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Doğaya anlamlı katkı

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Girne Belediyesi, belediyeye ait yeşil alanda ağaçlandırma yaptı

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Doğaya anlamlı katkı
 
Girne Belediyesi Karaoğlanoğlu Şht. Mümtaz Uçar Sokak’ta belediyeye ait yeşil alanda ağaçlandırma yaptı. Belediye Cumartesi günü saat 11.00’de Beylerbeyi bölgesinde bulunan Fidan Sokak’ta fidan dikecek.
Ağaçlandırma çalışmalarında ağırlıklı olarak zeytin ve meyve ağacı dikimi yapıldı. Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,, ağaçlandırma çalışmalarının önemine dikkat çekerek, Girne’de bulunan belediyeye ait boş arazileri de ağaçlandırmak için çalışmalar yapılacağını belirtti. 
 
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