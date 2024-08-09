Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali başladı

Bu yıl 7’ncisi düzenlenen Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali, dün kortej ile başladı. Kortejin ardından festivalin açılışı yapıldı. 4 günlük festival 11 Ağustos Pazar akşamı sona erecek.

Halk dansları, modern dans ve jimnastik gösterileri ile konserlerin yer alacağı festivalde ayrıca, ücretsiz çocuk oyun alanları da bulunuyor.

Festival, Doğancı Kalkındırma Derneği (DOKAD) ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi'nin katkıları, Doğancı Kooperatif Kredi Şti’nin destekleri ve Alpcans ana sponsorluğunda düzenleniyoır.

Dernek’ten verilen bilgiye göre, Festivalin açılışında sırasıyla DOKAD Başkanı Oğuz Vadilili, Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

“Para ile değil doya doya çocuklarımız eğlensin” sloganı ile sponsorlar tarafından finanse edilen oyun alanları çocuklardan ilgi gördü.



- Bugün de çeşitli etkinlikler yer alacak

Festivalde bugün ise DOKAD modern dans ekibi, jönglör gösterisi, Kafkas dansı, led ışıklı dans show, Sergen Dans Akademisi ve Yahya Erenköy konseri izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Festivalde, stantlarda bölge ve ülke kültürünü temsil eden yiyecek, içecek, el işi, hediyelik eşya gibi ürünler de satılıyor.

Festivalde yarın Çelik, pazar günü de Grup Frekans konserleri de yer alacak.

