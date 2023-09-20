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Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”nin tanıtımı yapıldı

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Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”nin tanıtımı yapıldı
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 Bülent Dizdarlı’nın yeni kitabı “Lambousa Prensesi”nin ilk tanıtım söyleşisi, Tabipler Birliği Med Club’ta gerçekleştirildi. Etkinlik, Khora Yayınları adına kitabın editörü Nazen Şansal’ın açılış konuşmasıyla başladı. Şansal, “Lambousa Prensesi olay örgüsü ve karakterlerin zenginliği bakımından hem tarihimizi hem de çağımızı yansıtan oldukça yetkin bir kitap” dedi.

Yazar Bülent Dizdarlı ise eşi Emine Dizdarlı’ya teşekkür ederek sözlerine başladı ve kitabın hazırlanış sürecinden ve içeriğinden bahsetti. Doktorluk ile yazarlık mukayesesini de yapan Dizdarlı, okurlarına ve Khora Yayınevi’ne teşekkürlerini sundu. Ayrıca Kıbrıs Türk Yazarlar Birliği tarafından verilen Ali Nesim Roman Ödülü’ne layık görülmesinin kendisi için özel bir anlam ifade ettiğini belirtti.

Erkek şiddeti mağduru bir kadının Kıbrıs’a gelerek iyileşmesini, mağdur olmaktan kurtulup bir şiddet direnişçisine dönüşmesini anlatan kitap, aynı zamanda, kısa yoldan köşeyi dönmeye çalışan yerli ve yabancı define avcılarının Lambusa hazinelerini bulmak için adaya gelmesi ve bu süreçte pandemi döneminin patlak vermesini konu alıyor.




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