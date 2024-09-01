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“Diyabet Kampı”, 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel’de gerçekleşecek

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Yakın Doğu Üniversitesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliğinde düzenlenen “Diyabet Kampı” 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel’de gerçekleşecek

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“Diyabet Kampı”, 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel’de gerçekleşecek
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Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği iş birliği ile düzenlenen “Diyabet Kampı”, 2-5 Eylül tarihleri arasında Mimoza Beach Hotel’de gerçekleşecek.

60 kişilik katılımcı grubunun Mimoza Beach Hotel’de üç gün konaklayarak takip edeceği diyabet kampında Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi uzmanları, diyabetin yönetimi, fizyoterapi ve beslenme konularında katılımcılara bilgi verecek. Katılımcılara yönelik eğitim programları ve atölye çalışmaları ile dolu dolu geçecek olan kamp, aktarılan bilgilerin günlük yaşamda etkili bir şekilde uygulanması için pratik imkanı da yaratacak.

Katılımcıların interaktif bir şekilde deneyimlerini paylaşacakları “Diyabet Kampı”, Eylül ayının ilk haftasında kutlanan “Halk Sağlığı Haftası”nda, katılımcılara diyabet yönetimi konusunda da rehberlik edecek.

Uzmanlardan katılımcılara doğrudan eğitim

Kampın interaktif yapısı sayesinde, katılımcılar hem kendi sorunlarını benzer problemleri yaşayan insanlarla paylaşabilecek hem de uzmanlarla birebir iletişim kurarak daha verimli bir deneyim yaşayacak.

Kamp boyunca, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Tuba Yerlikaya, “Diyabet ve Fizyoterapi” konusunu ele alırken; Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden Doç. Dr. Mustafa Hoca, “Diyabet ve Beslenme”, Yrd. Doç. Dr. Müjgan Kuşi ise “Diyabetin Yönetiminde Besin Tüketiminin Önemi” başlıklı sunumuyla diyabet yönetiminde besinlerin rolünü açıklayacak.

Diyetisyen. Gizem Oymacı’nın “Glisemik İndeks ve Öğün Planlama Rehberi” ile kan şekerinin kontrolü için dengeli bir beslenme planının nasıl yapılması gerektiğine dair bilgiler verirken, Podiatrist Kayra Besim ise “Ayak Bakımı ve Sağlığımız” sunumu ile diyabetli bireyler için ayak sağlığının korunmasına yönelik detaylı bilgiler paylaşacak.

Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel: “Diyabet Kampı, toplum sağlığını iyileştirmede güçlü bir rol oynayacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Kıbrıs Türk Diyabet Derneği ile birlikte düzenleyecekleri “Diyabet Kampı”nın, diyabetle mücadelede önemli bir adım olacağını belirten Yakın Doğu Üniversitesi DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Üç gün boyunca sürecek olan kamp, sağlık profesyonellerinin bilgi ve becerilerini güncellemesine olanak sağlarken, aynı zamanda düzenlenecek etkinliklerle diyabetle ilgili bilinç ve farkındalık arttırılacak” dedi.

Kampın, Eylül ayının ilk haftasında kutlanan ‘Halk Sağlığı Haftası’ ile örtüştüğünün altını çizen Doç. Dr. Cenk Serhan Özverel, “Bu anlamlı zaman diliminde gerçekleştirdiğimiz kamp, toplumsal sağlık bilincini artırmanın yanı sıra, katılımcılara diyabetin önlenmesi, yönetimi ve tedavisi konularında kapsamlı bilgiler sunacak. Bu etkinlik, toplum sağlığını iyileştirmede güçlü bir rol oynayacak” dedi.

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