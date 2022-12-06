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“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” konulu bilgilendirme sempozyumu cumartesi günü düzenlenecek

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“Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” konulu bilgilendirme sempozyumu cumartesi günü düzenlenecek
Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği, Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği ve Girişimci Kadın Eczacılar Topluluğu, cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde, “Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu” konulu bilgilendirme sempozyumu düzenliyor.
Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu adına Yrd. Doç. Dr. Bengü Berkmen tarafından yapılan yazılı açıklamada, konu hakkında birçok kaynaktaki bilgilerin eksik/hatalı olduğu belirtilerek, sempozyumda, ebeveynlerin böyle bir problemle karşılaştıklarında ne yapmaları gerektiği hakkında bilgi verileceği kaydedildi.
Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu’na ilişkin alanında çalışan uzmanların bilgi ve deneyimlerini aktaracağı sempozyumun ücretsiz ve ebeveynler, üniversite öğrencileriyle konuya ilgi duyan herkese açık olacağı ifade edilen açıklamada, etkinliğin Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 15.00’te başlayacağı bildirildi.
 
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