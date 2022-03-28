Devlet Piyangosu'nda talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.125.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.125.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
28 Mart 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
1,125,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49067
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57374
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41882
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38291
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05512
49137
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13366
36197
49702
56739
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18157
21093
26188
33579
36740
40996
42799
43814
49803
54573
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03544
07314
18540
18541
21250
24365
30165
32683
36389
38165
48323
51724
68614
70328
73257
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09067
19067
29067
39067
40067
41067
42067
43067
44067
45067
46067
47067
48067
49007
49017
49027
49037
49047
49057
49060
49061
49062
49063
49064
49065
49066
49068
49069
49077
49087
49097
49167
49267
49367
49467
49567
49667
49767
49867
49967
59067
69067
79067
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
199
811
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
60
66
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
8