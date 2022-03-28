Devlet Piyangosu'nda talih kuşu Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1.125.000 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1.125.000 Bin TL’lik büyük ikramiye 49067 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayilerimizden Serdar Kumru tarafından satıldı. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 29 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

28 Mart 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

1,125,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49067

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

57374

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

41882

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38291

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05512

49137

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13366

36197

49702

56739

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18157

21093

26188

33579

36740

40996

42799

43814

49803

54573

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03544

07314

18540

18541

21250

24365

30165

32683

36389

38165

48323

51724

68614

70328

73257

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09067

19067

29067

39067

40067

41067

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43067

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45067

46067

47067

48067

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49037

49047

49057

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49065

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49077

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49467

49567

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49767

49867

49967

59067

69067

79067

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

199

811

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

60

66

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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