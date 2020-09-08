Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 900 Bin TL’lik büyük ikramiye 37500 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Abdulkadir Yalnız tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 9 Eylül (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.

900,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37500

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

39885

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

45203

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16885

23840

46002

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52879

56428

57508

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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00437

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07457

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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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