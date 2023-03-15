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“Devlet hastanelerindeki hizmetler 30 yıldır değişmedi”

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“Devlet hastanelerindeki hizmetler 30 yıldır değişmedi”
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Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Başkanı Halil Bakkaloğlu, kamu hastanelerinde verilen diş tedavilerindeki hizmetin yükseltilebilmesi için modern teknolojilerin kullanılması ve çeşitliliğinin artırılması gerektiğini ifade etti. Bakkaloğlu, “Devlet hastanelerinde verilen hizmetlerin çeşitliliği son 30 yıldır değişmemiştir” dedi.
Verilen hizmetlerin sınırlı olmasından dolayı halkın özele gittiğini kaydeden Bakkaloğlu, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi haricindeki devlet hastanelerindeki diş hekimliği hizmetlerinin küçük bir oda içerisinde verildiğini belirtti.
 
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