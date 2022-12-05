Devlet Fotoğraf Yarışması’na başvurular çarşamba günü başlıyor

Kültür Dairesi, Devlet Fotoğraf Yarışmasına 7 Aralık’tan itibaren başvuru kabul edileceğini duyurdu.
Daireden yayımlanan bildiride, Telsim desteği ile düzenlenen yarışmaya başvurunun sadece internet üzerinden ve 27 Ocak 2023’e kadar yapılabileceği kaydedildi.
Her yıl 3 kategoride düzenlenen yarışmanın bu yıl 6 kategoride düzenleneceği kaydedilen bildiride, Serbest (Siyah&Beyaz), Serbest (Renkli) ve Doğa (Renkli- Siyah&Beyaz) kategorilerine bu yıl Benim Şehrim Lefkem (Renkli-Siyah&Beyaz), Kavramsal (Serbest) ve Mimari (Siyah&Beyaz): Ahmet Vural Behaeddin Eserleri kategorilerinin eklendiği kaydedildi.
Devlet Fotoğraf Yarışması’nda 6 kategoride verilecek başarı ve mansiyon ödülünün yanı sıra, En Fazla Eseri Sergilenen Fotoğrafçı Ödülü, Kültür Dairesi Özel Ödülü ve Jüri Özel Ödülü verilecek.. Para olarak da başarı ödülleri için 5 bin, mansiyon ödülleri olarak 2 bin 500TL, özel ödüller olarak da bin 500 TL verilecek.
Devlet Fotoğraf Yarışması’nın sergisi, bu yıl ilk kez Lefkoşa’nın yanında Gazimağusa, Lefke ve Girne’de de açılacak.
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