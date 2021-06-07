banner583
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
Geçitkale çöplüğü perişan ediyor
31 0
Motodrag yarışı keyif verdi
Motodrag yarışı keyif verdi
20 0
 
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
Alkollü sürücü aracıyla bardan içeri giriyordu
929 0
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
Bu gıdalar düşündüğünüzden çok şeker içeriyor
61 0
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
Bayanlarda UKÜ – Levent finali
20 0
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
Hiçbir mağazada böyle bir rezalet olamaz
2.3B 0
Hentbol heyecanı sürüyor
Hentbol heyecanı sürüyor
50 0
banner661
banner570

Dervişe Çeliker yeniden başkan

banner476

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma Ve Yaşatma Derneği 8. olağan genel kurulu yapılırken, Dernek başkanlığına ise yeniden Dervişe Çeliker getirildi

banner666
Dervişe Çeliker yeniden başkan

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurulu 3 Haziran 2021 Perşembe günü Yenişehir’deki Dernek binasında maske, mesafe ve hijyen koşulları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Dernek başkanlığına ise yeniden Dervişe Çeliker getirildi.
KTİAYD Olağan Genel Kurulda yapılan seçimle belirlenen ve yeni dönemde derneğin yetkili organlarında görev yapacak üyeler ise şöyle:
Yönetim Kurulu’nda Dervişe Çeliker (Başkan), Fatma Teksamancı (Sayman), Duygu Akova (Sekreter), Nazenin Canhan, Gonca Erdemli, Şaziye Altay, Fatma Özdamar, Göksen İnce (Yedek Üye), Nilgün Yılancılar (Yedek Üye)
Denetleme Kurulu’nda Meryem Öksüzoğlu, Perihan Kansu, Mine Kar, Münevver Güzoğlu Behlül (Yedek Üye)
Disiplin Kurulu’nda ise Afet Coşkun, İlkim Özkan, Hamide Emin, Emine Cem (Yedek Üye) görev yapacak.

 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.