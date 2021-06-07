Dervişe Çeliker yeniden başkan

Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma Ve Yaşatma Derneği 8. olağan genel kurulu yapılırken, Dernek başkanlığına ise yeniden Dervişe Çeliker getirildi



Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurulu 3 Haziran 2021 Perşembe günü Yenişehir’deki Dernek binasında maske, mesafe ve hijyen koşulları dikkate alınarak gerçekleştirildi. Dernek başkanlığına ise yeniden Dervişe Çeliker getirildi.

KTİAYD Olağan Genel Kurulda yapılan seçimle belirlenen ve yeni dönemde derneğin yetkili organlarında görev yapacak üyeler ise şöyle:

Yönetim Kurulu’nda Dervişe Çeliker (Başkan), Fatma Teksamancı (Sayman), Duygu Akova (Sekreter), Nazenin Canhan, Gonca Erdemli, Şaziye Altay, Fatma Özdamar, Göksen İnce (Yedek Üye), Nilgün Yılancılar (Yedek Üye)

Denetleme Kurulu’nda Meryem Öksüzoğlu, Perihan Kansu, Mine Kar, Münevver Güzoğlu Behlül (Yedek Üye)

Disiplin Kurulu’nda ise Afet Coşkun, İlkim Özkan, Hamide Emin, Emine Cem (Yedek Üye) görev yapacak.



