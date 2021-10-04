Derinya’dan barış mesajı

Güney’deki AKEL partisi Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” yürüyüşü gerçekleştirdi

Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” yürüyüşü yapıldı.Bu Memleket Bizim Platformu, Derinya’daki geçiş noktasında açıklama yaptı.Kıbrıs'ın güneyinde AKEL tarafından organize edilen yürüyüşe kuzeyden de bazı siyasi parti ve örgütler ile Bu Memleket Bizim Platformu da destek verdi.Yürüyüş ortak buluşma alanında son buldu. Alanda müzik dinletisi ardından hep bir ağızdan şarkılar söylendi.Şarkılar, Kıbrıs'ta barış engellenemez sloganlarıyla son bulurken Rumca ve Türkçe açıklamalar yapıldı.Öte yandan Rum Yönetimi Sözcüsü Marios Pelekanos, AKEL’in, Kıbrıs Türk ve yabancı komünist partilerle birlikte dün Derinya’daki kara kapısına kadar süren 2.5 km’lik “Çözüm ve Yeniden Birleşme Yürüyüşü” sırasında onaylanan ortak açıklamayı “taksim reçetesi” olarak niteledi.Güney’de yayımlanan Alithia, Pelekanos’un Rum Yönetimi adına yaptığı açıklamayı manşetten “AKEL’in Taksim Reçetesi… Marios Pelekanos: 650 Kelimelik Ortak Açıklamada Tek Bir Kere Bile Türkiye Kelimesi Kullanılmadı. Sadece Bu Da Değil: Türkiye’nin Yasadışı, Tehditkar, Şantajcı Faaliyetleri ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Meşru Faaliyetleri Denk Tutuluyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.Ortak açıklamanın Rum Yönetiminin “de aleyhine” olduğu yorumunu yapan gazete Pelekanos’un “AKEL’in önerdiği çözümsüzlük reçetesidir, taksimin kalıcılaşması reçetesidir. AKEL’in aklının karışık olduğu ortadadır. AKEL Başkan Anastasiadis’i suçlayıp Erdoğan ve Tatar ile denk tutarak çözümü yakınlaştırdığına inanıyor ancak aynı zamanda gerçekleri görmezden geliyor ” ifadelerini öne çıkardı.Gazeteye göre, AKEL’in kısa süre önce topladığı yabancı diplomatlara Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’i Kıbrıs sorunundaki çıkmazın ortak sorumlusu olarak şikâyet ettiğini hatırlatan Pelekanos, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde (1 Ekim günü) de, BM Genel Kurulu’nda bile Kıbrıs’ta iki devlet isteme cüretini gösteren istilacı ile denk tutuğu bir ortak açıklama-çağrıyı yayına verdi” dedi.“AKEL Türkiye’nin uluslararası mercilerde şikâyet edilmesini iletişim hilesi görüyor” diyen Pelekanos “Ortak açılama gerçekleri görmezden gelen ve Başkan Anastasiadis’in müzakere prosedürünü yeniden başlatma çabasını Türk tarafının iki devlet tezi ile denk tutmaya çalışan bir metin” ifadesini kullandı, özetle şunları ekledi:“Türkiye kelimesinin tek bir kez bile kullanılmadığı 650 kelimelik bir metin. Sadece bu da değil: Türkiye’nin Maraş’ta, Kıbrıs denizi, havası ve karasındaki yasadışı, tehditkar ve şantajcı askerî faaliyetleri ile Kıbrıs Cumhuriyeti’nin meşru faaliyetlerini denk tutan, aynı zamanda, Türkiye’nin yasadışı faaliyetleri ile Kıbrıs’ın, güvenlik ve işbirliği programları çerçevesinde Avrupalı ortakları, ABD ve bölge ülkeleri ile pozitif yaklaşım zeminindeki faaliyetlerini eşit tutuyor. İlk ortamı iyileştirme önlemi olarak Doğu Akdeniz’deki bütün faaliyetlere derhal moratoryum getirilmesi öneriliyor. Yani ülkemizin meşru araştırma programını, tamamen meşru egemenlik haklarını kullanmayı ertelemesini, Türkiye’nin de bütün dünya tarafından kınanan korsan ve yasadışı faaliyetleri konusunda aynısını yapması öneriliyor. Daha kötüsü de Başkan Anastasiadis’i şikâyet ederek, Erdoğan ve Tatar ile denk tutarak çözümü yakınlaştıracaklarına inanıyor olmalarıdır. Bunun çözümsüzlük reçetesi, taksimin kalıcılaşması reçetesi olduğunu, rasyonalleikten uzaklaşma reçetesi olduğunu, şantajcı tehditkar ve tutumunu ve hayati alan teorilerini dayatmak için askerî güç kullanmakta tereddüt etmeyen tarafı cesaretlendirme reçetesi olduğunu anlamıyorlar. Kendilerini halkın takdirine bırakıyoruz.”