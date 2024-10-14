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Dereboyu’nda Gripin izdihamı

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Dereboyu Şenliği’nde Türkiye'nin sevilen grubu Gripin sahne aldı, cadde mahşeri bir kalabalığa ev sahipliği yaptı

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Dereboyu’nda Gripin izdihamı
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Lefkoşa’nın kalbi Dereboyu, önceki gün unutulmaz bir şölene ev sahipliği yaptı.

Dereboyu Şenliği’nde gün boyu süren etkinliklerle Lefkoşalılar keyifli anlar yaşadı.

Şenlik kapsamında çocuk oyunları, yüz boyama aktiviteleri, kukla gösterileri, sanat atölyeleri ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Eğlenceli gösterilerle birlikte, katılımcılar önce yerel sanatçıların performansları ile coşkulu anlar yaşadı.

Ardından Türkiye’nin sevilen müzik grubu Gripin’in sahne aldığı Dereboyu Şenliği, adeta mahşeri bir kalabalıkla doldu taştı. "İğne atsan yere düşmez" dedirten yoğunlukta, binlerce müziksever, Gripin’in hit şarkıları eşliğinde coşkulu anlar yaşadı.

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