Denktaş anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, vefatının 11’inci yıl dönümünde anıldı

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 11’inci yıl dönümünde anıt mezarında düzenlenen törenle anıldı.

Tören, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın ailesinin çelenkleri anıta sunmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek yarıya indirildi.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzaladı ve konuşma yaptı. Konuşmanın ardından dua okundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, anma töreninde yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ı, vefatının 11’inci yıl dönümünde büyük bir özlem ve minnetle andıklarını ifade ederek, Denktaş’ın ömrünü Kıbrıs milli davasına adamış olduğunu söyledi.

Öte yandan Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen programla anıldı.

Denktaş ailesi adına Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı kaybedeli 11 yıl olduğuna dikkat çekerek, her geçen gün eksikliğinin daha da hissedildiğini ve yaşanan her olayın ardından anıldığını ve özlendiğini kaydetti.

Serdar Denktaş, 11 yılda Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş Anıt Mezarı’nda yaşanan sıkıntılara de değinerek, eleştirilerde bulundu.

Üç kez bitirilmiş olan müze binasını su bastığını ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'nın müdahalesiyle temizlendiğini ifade eden Serdar Denktaş, her yıl tören günlerinde ise Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik tarafından alanın temizliğinin yapıldığını kaydederek, teşekkürlerini iletti.

Serdar Denktaş, ilk kez bu yıl Gönyeli Belediyesi’nin yeni seçilmiş Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ve ekibinin tören zamanı dışında temizlik yaptığını söyledi ve onlara da teşekkürlerini iletti.

Bunun yanında, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde alanın düzenlenmesi için talepte bulunduğunu ancak bunun kabul edilmediğini belirten Serdar Denktaş, “Orası bakımsız kaldı. Kurudu. Gelen misafirlere mahcup olduk, utandık, üzüldük” dedi.

Anıt mezarda görevli polisin, anıt mezar ziyaretçilerinin mezar odasını görebilmesi için bulundurulan oda anahtarını, “bir şey olursa sorumluluk almak istemediği” gerekçesiyle kendilerine vermek istediğini anlatan Serdar Denktaş, “İçimden polise orada ne gerek var diyecek oldum. Ama Cumhurbaşkanlığında şu anda çalışan birisi, bunu söylemiş olsak, ‘aile istemedi de onun için polisi aldık’ diye manipülasyon yapacaktı, sustuk kaldık” diye konuştu.

Serdar Denktaş, önceki gün Meclis binası bahçesinde açılışı yapılan büstlere de değinerek, büstlerin altın kaplama olmasından dolayı babası Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş olmak üzere resmettikleri liderlere benzemediğini söyledi. Denktaş, “Söyleyin onlara, burası bağımsız bir cumhuriyettir” yazısı olmasa, bu büstün kime ait olduğunu anlamak mümkün değildir” diyerek, “sarı, parıldak, altın gibi parlayan büstlerin” değiştirilmesi çağrısında bulundu.

Serdar Denktaş, “Sayın Kurucu Cumhurbaşkanım, kurduğun devletin yönetimi sana gereken saygı ve vefayı göstermedi. Senden onlar adına özür diliyorum” ifadelerini kullandı.