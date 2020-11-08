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Demokrasi ve İrade Yürüyüşü yapılıyor

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Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Demokrasi ve İrade Platformu” 10 Kasım Salı günü saat 18.00’da Lefkoşa’da “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor

Demokrasi ve İrade Yürüyüşü yapılıyor
Sosyal medya üzerinden örgütlenen “Demokrasi ve İrade Platformu” 10 Kasım Salı günü saat 18.00’da Lefkoşa Citroen Kavşağı’na “Demokrasi ve İrade” yürüyüşü düzenliyor.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve sonrasında yaşananları “demokrasi ayıbı” olarak niteleyen grup, halkı kendi demokrasisine ve iradesine sahip çıkmaya çağırdı.
Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda şunlar ifade edildi;
“2020 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve hemen sonrasında yaşananlar, Kıbrıs Türk siyasi tarihine bir demokrasi ayıbı olarak geçmiş ve Kıbrıs Türk toplumunun iradesine belirgin biçimde müdahale edilmiştir. Bugün, siyasi yelpaze içerisindeki tüm kesimler bu ülkenin demokrasisine açık biçimde müdahale edildiğini kabul etmekte ve bunu ifade etme cesareti göstermektedir. Her şeye rağmen, bu ülke farklı görüşten insanların birbirine hoşgörü ile bakabildiği, vicdanların ve akılların susturulamadığı bir ülke olagelmiş ve bundan sonra da olmaya devam edecektir. Kıbrıs Türk halkı, nereden gelirse gelsin kendi iradesine ve demokrasisine yapılan hiçbir müdahalenin hoş görülmeyeceğini ve halk vicdanında asla kabul edilmeyeceğini, yeri geldiğinde yağmur altında yürüyerek, yeri geldiğinde de başbakanları sandıkta bırakarak göstermiştir.
Tüm bu yaşananlar ışığında, halkımızı iradesine ve demokrasisine sahip çıkmak adına 10 Kasım Salı günü saat 18:00’da Citroen Kavşağı’na “Demokrasi ve İrade” yürüyüşüne katılmaya davet ediyoruz.
Demokrasi ve İrade Platformu
Eğer bu çağrıya katılıyorsan, sen de bu metni paylaş, Salı günü hep birlikte demokrasimize ve irademize bir kez daha sahip çıkalım.”
 
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