"Değişime açık olup yaratıcılığınızı kullanınız"

Bir iş insanı olarak tecrübe ve önerilerini genç girişimci kadınlarla paylaşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, gençlere çok çalışmalarını, fırsatları fark edip değerlendirmelerini, değişime açık olup yaratıcılıklarını kullanmalarını tavsiye etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) tarafından düzenlenen Girişimcilik Kampı’nı ziyaret ederek katılımcılara hitaben, girişimcilik, sosyal adalet ve toplumsal sorumluluk olgularının öneminin vurgulandığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Kampta yer alan girişimci kadınlara hitaben gerçekleştirdiği konuşmada dernek üyeleri ve üniversite eğitimlerini tamamlayarak profesyonel iş hayatına atılmaya hazırlanan birbirinden parlak gençlerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Sibel Tatar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bu kadar kuvvetli ve zinde bir gençlik içinde kendimi gördüğümden dolayı mutluyum” sözüne atıfta bulunarak, böylesine anlamlı ve faydalı projeye imza koyan GİKAD Başkan ve Yönetim Kurulu’nu can-ı gönülden kutladığını kaydetti.

“YAŞ VE ZAMANIN KIYMETİNİ BİLİNİZ…”

Gençlere, yaş ve zamanın kıymetini bilmelerini tavsiye eden Sibel Tatar, “Beni, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduğum günlere götürdünüz… Birçok insanın da dediği gibi bu aklımla veya olgunluğum ile o yaşta olmak isterdim. Yaşınızın, zamanınızın lütfen kıymetini biliniz elinizdeki en kıymetli değeriniz olan zamanı iyi değerlendiriniz ve anı yaşayınız” şeklinde konuştu.

Bir iş insanı olarak tecrübe ve önerilerini genç girişimci kadınlarla paylaşan Sibel Tatar, gençlere çok çalışmalarını, fırsatları fark edip değerlendirmelerini, değişime açık olup yaratıcılıklarını kullanmalarını tavsiye ederken ayrıca şu önerilerde bulundu:

“Vizyon oluşturmanızı, rekabete hazır olmanızı, inovasyonu önemsemenizi ve hayal gücünüzü ticari ustalıkla birleştirmenizi, etrafınızdaki tecrübeli meslektaşlarınızdan öğrenmenizi ve öğrenmeyi hayat boyu durdurmamanızı, hayal kurmaktan, hedef belirlemekten ve kendinize inanmaktan vazgeçmemenizi öneririm”

“KÜRESEL BİR GÜÇ OLAN SİVİL TOPLUMU ANLAMAK ÖNEMLİ”

Küresel bir güç olan sivil toplum kavramını ve sivil toplumun gücünü anlamanın önemine vurgu yapan Sibel Tatar, Dünya’da en büyük değişimleri yaratanların, ortak amaçları için bir araya gelen örgütler olduğunu ifade ederek, şu tespit ve değerlendirmeleri katılımcılarla paylaştı:

“Kadını haklı mücadelesinde başarıya götüren de örgütlenme değil midir? Kadın farklı farklı alanlarda; mesela yönetici pozisyonlarında eşit imkân sağlanmasında kısaca cam tavanın kalkması için çabalamada, kadına karşı şiddetle mücadelede örgütlenmeye devam edeceğiz ki başarılı olabilelim. Sivil örgütleri, günümüzde, sosyal adaletten, ırkçılık karşıtlığına, ekolojiden, şiddete karşı durmaya, kültürün korunmasından, eşitlik ve feminizm mücadelesine kadar birçok amaçla örgütlenmektedir”

Günümüzde giderek önemi artan sosyal sorumluluk olgusunun hem bireylere hem de kurumlara önemli sorumluluklar yüklediğini vurgulayan Sibel Tatar, günümüz toplumlarının, kurum ve kuruluşlardan beklentileri içerisinde yer alan sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışının gerek özel kurumların gerekse kamu kurumlarının üzerinde durdukları önemli bir işlev olduğunu kaydetti.

SOSYAL SORUMLULUK FARKINDALIĞININ VE BİLİNCİNİN GELİŞMESİ

Sibel Tatar, şunları ifade etti:

“Sosyal sorumluluk ve topluma hizmet anlayışı kurumlar için artık bir felsefe haline gelmiştir. Küreselleşen ve gelişen bilgi teknolojileri ile artan rekabet, müşteri istek ve beklentilerini de değiştirmiştir. Müşteriler artık sadece aldıkları ürün ve hizmetlerin kalitesi ve fiyatı ile değil, bunları üreten kurumların etik değerlere sahip olup olmadığı ve topluma hizmet ederek sosyal sorumluluğunu yerine getirip getirmediği ile de ilgilenmektedir.

Sosyal sorumluluk farkındalığının ve bilincinin gelişmesi ile hem bireyler hem de kurumlar var oldukları topluma hizmet ederek bu sorumluluklarını yerine getirmeye çalışmaktadırlar. Sosyal sorumluluk yaklaşımının hedefi toplumsal fayda sağlamak, toplumda bir fark yaratmaktır.

Bir bireyin veya kurumun bu hedef doğrultusunda çalışma yapmasının temelinde ise gönüllülük ve hayırseverlik anlayışı vardır. ‘Gönüllü’ olmak bir iş yapmayı hiçbir yükümlülüğü yokken isteyerek üstlenmek, ‘hayırsever’ ise yoksullara, düşkünlere, yardıma muhtaç olanlara iyilik ve yardım etmesini seven kişi olarak tanımlanmaktadır. İnsanların herhangi bir karşılık beklemeden ve çıkar gözetmeden toplum ve dünya yararına birtakım çalışmalar da bulunması gönüllü girişimlerdir.

Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı ilk kez Amerikalı İktisatçı Howard Bowen’ın 1953 tarihli ‘Social Responsibilities of the Businessmen’ adlı kitabında yer almıştır. Ki şimdi buna iş adamı değil iş insanı dememiz gerek. Bu kitapta Bowen işletmelerin, toplumun değerleri ile örtüşen politikaları izlemeleri gerektiğini vurgulamaktadır. Eğitimde toplumsal hizmete de değinmek gerekirse, dünyadaki bazı üniversitelerde eğitim gören gençler bir meslek edinmenin yanı sıra bir öğrenme yöntemi olan toplumsal hizmet öğrenimi aracılığı ile eğitim süresince ve mezun olduktan sonra bireysel olarak topluma hizmet etme becerilerini de geliştirme olanağı bulmaktadırlar. Bu nedenle bugün üniversiteler öğrencilerini yaşamsal anlam anlayışına yönelik eğitmeyi de hedef edinmişlerdir veya edinmelidirler.”

TOPLUMSAL SORUMLULUK, KATILIMCILI YURTTAŞLIK…

Üniversite öğrencilerinin toplumsal sorumluluk, katılımcılı yurttaşlık konularında hassasiyet sahibi olmasının gerekliliğine işaret eden Sibel Tatar, öğrencilerin uzmanlık alanının, toplum yararına çalışmalara katılımla desteklenmesinin hem eğitimin uygulama boyutunun öğrenciler tarafından daha iyi anlaşılmasını sağlamadığını hem de toplum yararına çalışmalarda aktif rol almak suretiyle topluma karşı bireysel sorumluluk konusunda öğrencileri bilinçlendirdiğinin altını çizdi.

Sibel Tatar, bu tür eğitimlerin sadece üniversiteler düzeyinde değil diğer tüm ilk ve orta öğretimde de yaygınlaştırılarak verilmesinin; demokrasi, toplumsal gelişim ve sosyal adalet için kaçınılmaz olan sivil toplumun yaratılmasına öncülük edeceğine vurgu yaptı. Sibel Tatar, konuşmasının sonunda, Ulu Önder Atatürk’ün “Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız” cümlesine atıfta bulunarak Girişimcilik Kampı’nda yer alan herkese mutluluk ve başarılar diledi.