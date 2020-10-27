banner480
banner69
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
Lefkoşa Yeni Açık Pazarı yapımı hızlandı
66 0
Afrodisia heyecanı tamamlandı
Afrodisia heyecanı tamamlandı
22 0
 
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
Rüstem Tatar, 90’ıncı yaş gününü ailesi ve Fuat Oktay ile kutladı
66 0
Bluefin havuza damga vurdu
Bluefin havuza damga vurdu
19 0
Trafiğe bir genç fidan daha
Trafiğe bir genç fidan daha
664 0
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
Aşina: Kaymaklı ailesi büyüyor
31 0
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
Offroad’ta Afrodisia heyecanı yaşanacak
22 0
banner529

Değirmenlik bölge okullarına maske ve dezenfektan dağıtıldı!

banner476

Değirmenlik bölge okullarına maske ve dezenfektan dağıtıldı!
Değirmenlik Belediyesi, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan KORONA VİRÜS önlemleri kapsamında, online eğitimlerin ardından açılan okullarda daha güvenli bir ortam yaratmak adına, öğrenci ve öğretmenlere maske dağıttı. Bölgemiz okullarındaki tüm sınıflara dezenfektan aparatı takılarak, düzenli olarak dezenfektan ilacı desteği sağlanıyor.
Göreve geldiği günden buyana bölgemiz okulları ve yarınlarımız olan çocuklarımızın eğitimlerini en iyi şekilde alabilmeleriyle yakından ilgilenen Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, özellikle eğitimi zor duruma sokan salgınla ilgili olarak tedbirler alarak, okullara koruyucu yüz maskesi ve hijyen için dezenfektan götürdü.
Karavezirler yaşanan bu zor günlerin en kısa zamanda bitmesini temenni ederek, tüm halkımıza sağlıklı günler diledi.

BERKAN: “TAKVİYELER DEVAM EDECEK”
Değirmenlik Belediyesi Sağlık Şubesi Sorumlusu Veteriner Hekim Şifa Berkan açıklamasında; 2020 güz dönemi, okulların açılması ile ilgili Covid salgınından korunma çalışmaları kapsamında, belediye olarak okullarla yapılan görüşmeler neticesinde, el dezenfektanı ve standı sağlanması konusunda fikir birliğine varıldığını kaydetti.
Bölgemiz okulları olan; Şht. Mehmet Eray İlkokulu, Şht. Mehmet Eray Anaokulu, Değirmenlik İlkokulu, Değirmenlik Anaokulu, Cihangir Anaokulu, Düzova İlkokulu, Balıkesir İlkokulu, Meriç İlkokulu, Gaziköy İlkokulu ve Değirmenlik Lisesi’ne; 03.09.2020 – 23.09.2020 tarihleri arasında 88 aparat montesi yapıldığını, 13 masa üstü aparatı verildiğini ve 162 el dezenfektanı katkısı yapıldığını belirten Şifa Berkan, takviyelerin devam edeceğinin de altını çizdi. 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.