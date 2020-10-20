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Değirmenlik Belediyesi, yolları yeniliyor

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Değirmenlik Belediyesi, yolları yeniliyor

Değirmenlik Belediyesi sınırları içerisinde eski, yıpranmış ve tehlike arz eden bazı yollar yenilendi.

Değirmenlik Belediyesinden yapılan açıklamada, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy, Erdemli, Yiğitler, Değirmenlik ve Demirhan’daki bazı yolların yenilendiği veya tadil edildiği;  yol çizgilerinin çizildiği ve uyarı işaretlerinin yerleştirildiği kaydedildi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, daha güvenli yollar yaratmak adına Belediye sınırları içerisinde bozuk olan bazı yolların asfalt dökümlerinin ve tadilatlarının yapıldığını, çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

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