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Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi

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Değirmenlik Belediyesi çocukları sevindirdi

Değirmenlik Belediyesi, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde, çocuklara hediye dağıttı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, tüm çocukların çocuk haklarının “çok önemli” olduğunu, çocukların refah içinde yaşamaları gerektiğini söyleyerek, çocukların “1 Haziran Dünya Çocuk Günü”nü kutladı. 

Açıklamada ayrıca Değirmenlik Belediyesi’nin “1 Haziran Dünya Çocuk Günü” olması nedeniyle, belde çocuklarının mutluluğunu paylaşmak adına belediyeye bağlı tüm köylerde gün boyunca belediye ekipleri tarafından hediyeler dağıtılacağı da ifade edildi.

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