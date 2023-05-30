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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Günü'nü yine boş geçmeyecek

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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Çocuk Günü'nü yine boş geçmeyecek
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Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “9. Dünya Çocuk Günü Şenliğini” 2 Haziran Cuma günü gerçekleştiriyor.
Saat 18:00’da Cihangir Stadı’nda gerçekleştirilecek olan etkinlikte çocuklara yönelik birçok eğlence ve aktivite yer alacak.
Ücretsiz oyun grupları, sahne gösterileri ve ikramların bulunacağı şenlik, 17.30’da Cihangir İlkokulu’ndan çıkılacak kortej yürüyüşü ile başlayacak.
Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “9. Dünya Çocuk Günü Şenliği”; Melekler Takımı için bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından, Başkan Ali Karavezirler’in konuşmasıyla devam edecek.
Şenlikte; Değirmenlik Akıncılar Belediyesi SAM Bale Grubu gösterisi, Minions Kreş gösterisi, Şekerler Diyarı Kreş gösterisi, Cihangir Düzova İlkokulu Halk Dansları gösterisi, Değirmenlik İlkokulu Halk Dansları gösterisi, Şht. Mehmet Eray İlkokulu korosu, YDÜ küçük dans grubu gösterisi, SAM çocuk korosu, Balıkesir Meriç Merkez İlkokulu dans gösterisi, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi, SAM jimnastik grubu gösterisi, YDÜ büyük dans grubu gösterisi ve son olarak Değirmenlik Lisesi orkestrası sahne alacak.
 
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