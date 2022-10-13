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DAÜ, yeni gelen öğrencilere “Hoş Geldin Gecesi” düzenledi

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Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 25. Oryantasyon Günleri kapsamında, ülkeye yeni öğrenciler için salı akşamı “Hoş Geldin Gecesi” düzenledi

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DAÜ, yeni gelen öğrencilere “Hoş Geldin Gecesi” düzenledi


DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell iletişim sponsorluğunda DAÜ Atatürk Meydanı’nda gerçekleşen gecede, DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci kulüpleri ve Uluslararası Öğrenci Birlikleri stantları yer aldı; fakülte, yüksekokul ve birim tanıtımı yapıldı.

Gecede, DAÜ Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Aktuğlu ve Sosyal ve Kültürel İşlerden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu birer konuşma yaptı, ardından sırasıyla DJ Omario, Midnight Ceremony müzik grubu ve Ahmet Evan sahne aldı.

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