DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri sahiplerini buldu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi tarafından organize edilen ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’in İletişim Sponsorluğunu yaptığı Altın Karga Yeni Medya Ödülleri, 9 Temmuz 2021 Cuma gecesi sahiplerini buldu. Kazananlar, saat 20:00’de DAÜ Deniz Tesisleri’nde yapılan görkemli törende açıklandı ve Altın Karga heykelcikleri sahiplerine teslim edildi. Tüm katılımcıların davet edildiği törende, ayrıca kategori dışı olan “DAÜ’lü Özel Ödülleri” ve “Yeni Medyada En Popüler Kıbrıslı Türk Ünlü Ödülleri” de verildi.
Halkımızın büyük ilgi göstererek 45 binin üzerinde oy kullandığı DAÜ Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin sahiplerini bulduğu törene; yeni medya emekçilerinin yanı sıra, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Dr. Erdal Özcenk, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeleri, Rektör Yardımcıları, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Dekan Yardımcıları, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği temsilcileri, Kıbrıs Türk Dış Basın Birliği temsilcileri, Basın-Sen temsilcileri, Öğretim Üyeleri ve basın mensupları katıldı.
“Halkımıza Teşekkür Ediyorum”
Törende konuşan DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu, Altın KargaYeni Medya Ödülleri’nin sıradan bir yarışmanın çok ötesinde kurgulandığını ve uzun bir çalışma sonucunda gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu süreçte yer almayı kabul eden ve halkın takdirine sunulan tüm adayları tebrik ediyorum. Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne yoğun bir şekilde oy kullanıp sahip çıkan Kıbrıs Türk Halkı’na teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.
“Sponsor Olmaktan Mutluluk Duyduk”
Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, “Biz adanın lider teknoloji şirketi Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak böyle bir organizasyonun sponsoru olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. BİP bizim için yeni bir medya. BİP’te bugüne kadar 22 tane kanal oluşturduk. Bu kanalları Kuzey Kıbrıs’ta 183 bin kişi takip ediyor. Yeni medyanın doğru kanallardan sunulduğu zaman ne kadar başarılı olduğunu görmüş olduk. Adamızın en köklü eğitim kurumu DAÜ’ye, kendi ekibime ve bu projeye destek veren herkese saygı ve şükranlarımı sunuyorum” dedi.
Konuşmasının ardından Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın tarafından projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı Altın Karga heykelciği takdiminde bulunuldu.
“Geleneksel Hale Gelmesini Diliyorum”
Törende konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın, DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olarak KKTC’de böyle güzel projelerin düzenlenmesi konusunda elbette ki destek sağladığını belirterek, bu yıl birincisi gerçekleştirilen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’nin geleneksel hale gelmesini diledi. KKTC halkının organizasyonda 45 binin üzerinde oy kullanarak Altın Karga Yeni Medya Ödülleri’ne yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Prof. Dr. Hocanın, “Bu güzel organizasyonun geleneksel hale gelmesini diliyorum” şeklinde konuştu. Prof. Dr. Hocanın, projenin İletişim Sponsoru Kuzey Kıbrıs Turkcell’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Konuşmasının ardından DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’a DAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Senih Çavuşoğlu tarafından projeye vermiş oldukları desteklerden dolayı Altın Karga heykelciği takdiminde bulunuldu. Prof. Dr. Hocanın ise DAÜ Rektörlüğü Özel Ödülü olarak sosyal medyada Ayşe Aba ve Kenan Amca olarak tanınan Ayşe Teksu ve Kenan Teksu’ya ödül takdiminde bulundu. DAÜ Özel Ödülleri kategorisinde ise DAÜ mezunları Anselem Irechukwu Nkoro, Hakan Kütahya ve Yiğit Can İç ödüle layık görüldü. Sosyal Medyadaki En Popüler Kıbrıslı Türk ödülünün sahibi ise Hazar Ergüçlü oldu. Ergüçlü törene katılamadığından dolayı kendi isteği ile ödülü Aygün Kencer’e takdim edildi.
Özel Ödüllerin takdimin ardından ise halk oylaması sonucunda belirlenen Altın Karga Yeni Medya Ödülleri heykelcikleri sahiplerini buldu:
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