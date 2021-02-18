"Darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olmak gerek"

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, “Bir yılı aşkın bir süredir insanlığı pençesine alan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetelim, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim."

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Talip Atalay, koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetmek, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olmak ve yardımı esirgememek gerektiğini belirtti.

Atalay, bu akşam idrak edilecek Regaip Kandili nedeniyle yayımladığı mesajda, 18 Şubat 2021 Perşembe gününü Cuma’ya bağlayan gece üç aylar geleneğinin ilk kandili olan Regaip kandilinin, Recep ayının ilk Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gecenin adı olduğunu vurguladı.

Prof. Atalay, “elde edilmesi arzu edilen değerler, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek” gibi anlamlara sahip olan Regaip kelimesinin, birçok inanan ve milletimizce asırlardır Allah'ın rızasını kazanmaya yönelik bir çaba olarak ‘Regaib Kandili’ adıyla idrak edildiğini kaydetti.

Bu zaman dilimlerinin öncelikle insanların fiil ve davranışları gözden geçirdiği iç muhasebe fırsatları olarak görmek gerektiğini kaydeden Atalay, Regaib gecesi, salgın tehdidi nedeniyle camilerde geçirilmese de, evde, zaten her Müslümanın rutini olması gerektiği üzere namazla, sadakalarla geçirmeye gayret etmek gerektiğini belirtti.

Atalay, “Bol bol Kuran-ı Kerim okuyalım, tövbe edelim. Anne-baba ve büyüklerimizin gönüllerini alarak, bizler için hayır dua etmelerine vesile olalım. Kendimiz, ailemiz, milletimiz, tüm din kardeşlerimiz ve insanlık için hayır ve güzellikler içeren dualar edelim” tavsiyesinde bulundu.



Prof. Dr. Atalay, şöyle devam etti:

“Bir yılı aşkın bir süredir insanlığı pençesine alan Koronavirüs salgını nedeniyle hayatları çok daha fazla zorlaşan fakirleri, yetimleri, kimsesizleri, yardıma muhtaç insan ve diğer canlıları gözetelim, darda ve zorda kalanlara maddi manevi destek olalım, yardımımızı esirgemeyelim. Yapılan hiçbir iyiliğin Allah katında karşılıksız kalmayacağının bilinciyle çok daha fazla iyilik yapmak için uğraşalım. Bu duygularla halkımızın, milletimizin ve İslam aleminin, akşam idrak edeceğimiz Regaib Kandilini kutlar, dostluk ve kardeşlik duygularımızın pekişmesine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Hakk’ tan niyaz ederim”