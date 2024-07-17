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Dans dolu gece

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24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, Flamenko dans gösterisiyle tamamlandı

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Dans dolu gece
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24. Uluslararası Mağusa Kültür Sanat Festivali, Aaron Vivancos’un Salamis Antik Tiyatro’da sergilediği Flamenko dans gösterisiyle tamamlandı.
Gazimağusa Belediyesi’nin bu yıl 24’üncüsünü düzenlediği festivalin final gecesi olan önceki gün, Los Vivancos’un efsane dansçısı Aaron Vivancos, prodüktör, koreograf, besteci ve artistik direktörlüğünü üstlendiği “Woman” isimli Flamenko dans gösterisini sergiledi.
Festivalin kapanışında konuşma yapan Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, 24’üncü kez düzenlenen festivalin son etkinliğinde, sanatseverlerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu ifade etti.
Ülkenin ikinci büyük şehri Gazimağusa’nın birçok özelliğiyle bilindiğini, bunlardan birinin de Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali olduğunu anımsatan Başkan Uluçay, festival kapsamında ‘’Richard’’ oyunu ile seyirciyle buluşan Okan Bayülgen’in sahnede söylediği “24. Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali KKTC’nin yüz akıdır” diye konuştu.
Uluslararası Mağusa Kültür-Sanat Festivali’nin ilk kez 1995 yılında, dönemin Belediye Başkanı Oktay Kayalp’ın büyük bir cesaret ve vizyon göstererek hayata geçirildiğini kaydeden Uluçay, o dönemde festival komitesinde Oktay Kayalp, Aygül Övünçlü, Mehmet Ulubatlı, Şifa Çolakoğlu, Mahmut Kunter, Asım Akansoy ve Onursal Akdeniz’in yer aldığını anımsattı.
 
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