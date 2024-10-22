Cyprus Royal Turizm’de pembe gün

Meme kanserine karşı farkındalık yaratmak amacıyla her yıl Ekim ayında düzenlenen etkinliklere, KKTC’nin önde gelen turizm markaları Cyprus Royal Turizm ve Fly Kıbrıs Hava Yolları da destek verdi.

Dünya çapında her yıl ortalama iki buçuk milyon kadını etkileyen meme kanseri, erken teşhis edilebilirse en kolay ve hızlı tedavi edilebilen kanser türlerinden biridir. Meme Kanseri Farkındalık Ayı, bu önemli hastalık konusunda farkındalık yaratmak ve erken tanının hayati önemini vurgulamak amacıyla 20 yıldır Ekim ayında çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilir. Etkinliklerde meme kanseriyle mücadelenin simgesi olan pembe renk ve pembe kurdeleler öne çıkar.

Cyprus Royal Turizm ve Fly Kıbrıs Hava Yolları çalışanları da bu hayati konuya dikkat çekmek için haftanın ilk gününü pembe rengiyle karşıladı. Kadın çalışanlar pembe giysiler, erkek çalışanlar ise siyah giysiler ve pembe kurdeleler kullandığı etkinlikte, meme kanseri farkındalığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

