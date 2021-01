Cyprus Computer Global hediye kampanyası sonuçlandı

Teknolojide dünya markalarını en uygun fiyat seçeneği ve ürün çeşitliliği ile tüketiciye sunan elektronik eşyada dünya devi markaların KKTC’deki tek yetkili bayisi olarak her geçen gün hizmet kalitesini arttırmaya devam eden Cyprus Computer Global hediye kampanyasını sonuçlandırdı.

Pandemi ile süregelen mücadelede web sitesi altyapısını yenileyerek müşterilerin tüm ürünlere ulaşabilmeleri ve en uygun fiyatlarla sahip olabilmelerini sağlayan, sürekli gelişen, her yaş grubunda daha çok kitleye hizmet verebilme hedefi ile çalışmalarına aynı hızla devam eden Cyprus Computer Global, Online alışveriş ile sanal mağazacılıkta hızla büyüme kaydederken, günden güne artan ürün çeşitliliği, özel günlerde ve ara dönemlerde yapılan kampanyaları ve teknoloji gündemini takip ederek müşterileri sürekli bilgilendirmesi ve sosyal medyada paylaşımlarıyla büyük ilgi görüyor.



Zengin Hediyeler Sahiplerini Buldu



Son olarak, Ocak ayında başlatığı ve 15 gün boyunca sosyal medya üzerinden devam ettirdiği “Cyprus Computer Global'de Hediye Zamanı!” kampanyası yoğun ilgi gördü.

15 Ocak tarihine kadar devam eden ve Facebook ve Instagram hesaplarından duyurulan son kampanyada da zengin hediyeler sunan Cyprus Computer Global, sosyal medyada paylaşılan görselin altına 3 arkadaşını etiketleyerek, sayfayı ve gönderiyi beğenlerler arasından yapılan çekilişle talihlilerini belirledi. Kampanyada sunulan, iPad Mini WiFi 64 GB, Razer Kraken X 7.1 Gaming kulaklık ve TP-Link HS100 Akıllı Priz hediyeleri de çok beğenildi. Bu hediyeleri kazanma şansını yakayalan 3 kişi çekilişle belirlendi. 20 Ocak Çarşamba günü iPad Mini kazanan talihliye hediyesi Cyprus Computer Global Satış ve Pazarlama Müdürü Atalay Talaykurt tarafından verildi.



Talaykurt konu hakkında; “ Sanal mağazamızda ürün çeşitliğimizi günden güne artırmaya devam ediyoruz. Ürün yelpazemize kattığımız ve dünyada teknolojinin en büyük adı olan Apple markasının ürünlerinin tümü stoklarımızda yerini almaya başladı. Sanal mağazamızın ve ürünlerimizin tanıtımını yaptığımız sosyal medya hesaplarımızdan halkımızı, hem ürünlerimiz hakkında, hem de teknoloji gündemleri ile bilgilendirmeye devam ediyoruz. Ayrıca kampanyalarda verdiğimiz hediyelerle her geçen gün takipçi kitlemizi artırmaya devam ediyoruz. Hedefimiz, ülkemizin bir numaralı sanal mağazası olmak. Bunun içinde var gücümüz ile çalışmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda belli dönemlerde yapmış olduğumuz çekilişlerle, hediye verdiğimiz ürünlerimizi talihli takipçilerimizle buluşturuyoruz. Bundan sonra da, adamızdaki en uygun fiyatlı ürünleri online alışveriş sitemiz üzerinden ulaştırmaya ve sürpriz hediye çekilişleri ile müşterilerimizin yüzünü güldürmeye devam edeceğiz” dedi.



Cyprus Computer Global, www.cypruscomputerglobal.com web sitesi üzerinden yurt içi siparişleri alabiliyor, KKTC içinde kendi dağıtım kanalları ile sipariş edilen ürünler 1 iş gününde kapıya teslim sistemi ile müşterilerine ulaşıyor. Güçlü teknolojik altyapısı sayesinde tüm dijital ürünlerin bakım ve onarımını da sağlıyor. Lha