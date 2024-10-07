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Cumhurbaşkanı Tatar, Evvel Zaman İçerisinde Luricina Panayırı’nı ziyaret etti

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Cumhurbaşkanı Tatar, Evvel Zaman İçerisinde Luricina Panayırı’nı ziyaret etti
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin düzenlediği “Evvel Zaman İçerisinde Luricina Panayırı’nı” ziyaret etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri izledi.
Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden Tatar, festivalde kurulan stantları gezdi.
 
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