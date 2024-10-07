Cumhurbaşkanı Tatar, Evvel Zaman İçerisinde Luricina Panayırı’nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'nin düzenlediği “Evvel Zaman İçerisinde Luricina Panayırı’nı” ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Tatar, festival kapsamında gerçekleştirilen etkinlikleri izledi.

Festivale gelen vatandaşlarla sohbet eden Tatar, festivalde kurulan stantları gezdi.

