Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserini izledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserini izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurba

ş

kan

ı

Ersin Tatar’

ı

n e

ş

i Sibel Tatar öncülü

ğ

ünde, f

ı

rsat e

ş

itli

ğ

i yaratmak amac

ı

yla “özel” çocuklardan kurulan Cumhurba

ş

kanl

ığı

Fidan Çocuk Korosu ve Orkestras

ı

, KKTC Cumhurba

ş

kanl

ığı

Senfoni Orkestras

ı

ve Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosu ile birlikte sahneye ç

ı

kt

ı

.

Konserde, orkestra

ş

efi Ali Hoca ile koro

ş

efi Bahar Gökhan ve Emine Ferit yönetiminde yerli ve yabanc

ı

eserler seslendirildi.

Cumhurba

ş

kan

ı

Ersin Tatar ve e

ş

i Sibel Tatar, konser sonras

ı

yapt

ığı

konu

ş

mada Mustafa Kemal Atatürk’ün arma

ğ

an etti

ğ

i 23 Nisan Çocuk Bayram

ı

vesilesiyle düzenlenen konseri izlemin gururu ve mutlulu

ğ

unu ya

ş

ad

ığı

n

ı

söyledi.

Sibel Tatar, Cumhurba

ş

kanl

ığı

himayelerinde kurulan Fidan Çocuk Korosu’nun özel çocuklardan olu

ş

tu

ğ

unu belirterek, verdi

ğ

i emeklerden dolay

ı

koro

ş

efi Bahar Gökhan’a te

ş

ekkür etti.

Fidan Çocuk Orkestras

ı

'n

ı

n da Cumhurba

ş

kanl

ığı

himayelerinde kuruldu

ğ

unu anlatan Sibel Tatar, Cumhurba

ş

kanl

ığı

Senfoni Orkestras

ı

ş

efi Ali Hoca’ya ve koordinatör Mustafa Kofal

ı

’ya yapt

ığı

çal

ış

malardan dolay

ı

te

ş

ekkürlerini sundu.

Konserde orkestrada yer alan çocuklar

ı

n gelecekte Cumhurba

ş

kanl

ığı

Senfoni Orkestras

ı

ve di

ğ

er orkestralarda çalaca

ğı

na dair inanç belirten Sibel Tatar, koro

ş

efi Emine Ferit yönetimindeki Türk Maarif Koleji ö

ğ

rencilerini tebrik etti.

Medeni bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu

ğ

u ve yapt

ığı

ink

ı

laplar için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve sayg

ı

yla and

ığı

n

ı

dile getiren Sibel Tatar, “Dünya bir daha Atatürk gibi lider göremeyecektir” dedi.