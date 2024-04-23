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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserini izledi

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi’nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserini izledi.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Konserini izledi
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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar öncülüğünde, fırsat eşitliği yaratmak amacıyla “özel” çocuklardan kurulan Cumhurbaşkanlığı Fidan Çocuk Korosu ve Orkestrası, KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Türk Maarif Koleji Ortaokul Korosu ile birlikte sahneye çıktı.
 
Konserde, orkestra şefi Ali Hoca ile koro şefi Bahar Gökhan ve Emine Ferit yönetiminde yerli ve yabancı eserler seslendirildi. 
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar, konser sonrası yaptığı konuşmada Mustafa Kemal Atatürk’ün armağan ettiği 23 Nisan Çocuk Bayramı vesilesiyle düzenlenen konseri izlemin gururu ve mutluluğunu yaşadığını söyledi. 
 
Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kurulan Fidan Çocuk Korosu’nun özel çocuklardan oluştuğunu belirterek, verdiği emeklerden dolayı koro şefi Bahar Gökhan’a teşekkür etti.
 
Fidan Çocuk Orkestrası'nın da Cumhurbaşkanlığı himayelerinde kurulduğunu anlatan Sibel Tatar, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası şefi Ali Hoca’ya ve koordinatör Mustafa Kofalı’ya yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkürlerini sundu.
 
Konserde orkestrada yer alan çocukların gelecekte Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve diğer orkestralarda çalacağına dair inanç belirten Sibel Tatar, koro şefi Emine Ferit yönetimindeki Türk Maarif Koleji öğrencilerini tebrik etti.
 
Medeni bir ülke olan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurduğu ve yaptığı inkılaplar için Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sevgi ve saygıyla andığını dile getiren Sibel Tatar, “Dünya bir daha Atatürk gibi lider göremeyecektir” dedi.
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