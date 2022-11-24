CTP Kadın Örgütü Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Kadın Örgütü, yarın saat 17:30’da, “yoksullaşmaya, şiddete ve toplumsal iradeye yapılan müdahalelere karşı” Cumhurbaşkanlığı önünde eylem yapacak.





CTP Kadın Örgütü’nden yapılan açıklamada, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde giderek derinleşen yoksullaşmaya, her geçen gün artan şiddete ve toplumsal irademize yapılan müdahalelere karşı saat 17.30'da Cumhurbaşkanlığı önünde buluşuyoruz” ifadelerine yer verildi.



Açıklamada dayanışma çağrısı da yapılarak, tüm örgüt ve kişiler eyleme davet edildi.