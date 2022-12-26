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Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı

Hedeflerini başarıyla gerçekleştirerek bir yılın yorgunluğunu atan 260 Creditwest Bank çalışanları The Colony Hotel Arkın’da doyasıya eğlendi

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Creditwest Bank çalışanları 2022’nin yorgunluğunu attı
Kuzey Kıbrıs genelindeki 13 Şubesi, Genel Müdürlük, Creditwest Insurance’ın toplam 260 Creditwest çalışanı, pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan yılbaşı partisinde başarılı ve verimli geçen 2022 yılının yorgunluğunu atarak doyasıya eğlendi.

Creditwest Geleneksel Yılbaşı Partisinde 10., 15., 20. ve 25. yılını dolduran 91 çalışana  kıdem plaketleri ve  altın hediyeleri Altınbaş Holding ve Creditwest Bank yönetim kurulu üyeleri ve Üst Yönetimi tarafından takdim edildi.

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer gecede çalışanlara seslenerek; 2022 yılının çok başarılı bir yıl olduğunu, Creditwest Bank’ın yine Kuzey Kıbrıs bankacılık sektöründe liderliğini koruduğunun altını çizdi. 2023 için iyi temennilerde bulunan Zaheer, bu başarılı yıl için Creditwest Bank Yönetimi ve çalışanlara teşekkür etti.

Gecede söz alan Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Creditwest Bank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sofu Altınbaş; Bankanın her zaman olduğu gibi 2022 yılını da rekorlara ve yeni başarılara imza attığını belirterek,  bu başarısı için Creditwest yönetimine ve çalışanlarına tekrardan teşekkür ederek onlarla gurur duyduğunu ekledi. Sofu Altınbaş, ülkemize, çalışanlara ve ailelerine  2023 için sağlık, mutluluk ve başarı diledi.

Gecede sahne alan Grup Frekans, en sevilen parçaları Creditwest Bank çalışanları için söyledi. DJ. Serdar Eren, en güzel setleri Creditwest’liler için çaldı.
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